Иллюстрация По результатам января-мая 2019 года из Украины было реализовано 166,5 тонн улиток, что в 4,6 раз больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.

Всего за весь 2018 год из Украины было экспортировано 90 тонн улиток, а это меньше, чем за первые 5 месяцев этого года и является самым низким показателем за последние 4 года. В стоимостном измерении за первые пять месяцев текущего года Украиной было продано улиток за границу на 252,8 тысяч долларов США. Больше упомянутой продукции было реализовано в 2016 году, а именно - 347,2 тонн.

Продавались улитки, в основном, в Польшу - 44% (в натуральном выражении) всех поставок за январь-май 2019 года, на общую сумму в 133 тысячи долларов США. Также часть продукции была реализована в Чехию - 32% на сумму 78 тысяч долларов США и Литву - 23% на сумму 42 тысяч долларов США.

Импорт улиток в январе-мае текущего года составил 35,4 тонн, что является наибольшим показателем за последние 13 лет. Основными странами поставщиками были Польша - 55% всех поставок в Украину (в натуральном измерении - 19 тонн) на 34 тысяч долларов США и Литва - 45% всех поставок (16 тонн) на 55 тысяч долларов США.

Отметим, что Всемирный банк сообщает, что рост экономики Украины является очень сдержанным, а его природа не является постоянной из-за того, что большой вклад в ВВП производится за счет урожая, а это сложно прогнозируемый фактор. А Николаевские таможенники совместно с работниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области разоблачили фиктивное предприятие, пыталось вывезти через таможенные пункты пропуска пять партий подсолнечного масла на 58 миллионов 500 тысяч гривен.