Пятизвездочные отели на берегу Черного моря: Президент Зеленский заявил о планах легализации казино

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в Украине легализовать казино на Черноморском побережье, что стимулирует развитие туристического бизнеса.

Об этом он заявил на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

– Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе. Потому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а наших партнеров, - сказал он.

Зеленский также призвал турецкий бизнес совместно развивать туристический бренд Черного моря.

Кроме этого, президент анонсировал введение сети мобильного интернета 5G в Украине. Он пригласил турецкий бизнес к участию в проектах по внедрению этой технологии.

После выхода Президента Украины из зала, где у него было выступление, его плотным кольцом обступили представители бизнеса, различных турецких компаний, которые хотели представиться лично.

Напомним, как в Николаеве в конце 2016 года объявили войну нелегальному игорному бизнесу. В средине ноября в самом центре Николаева полиция накрыла подпольное казино и провела обыски еще на 30 объектах игровой сети. Позже были закрыты еще несколько казино. После этого губернатор Николаевской области Алексей Савченко призвал всех, кто занимается игорным бизнесом в Николаеве, бежать.

Через время в Николаеве сотрудник прокуратуры отказался от взятки в 30 тысяч долларов США от организатора игорного бизнеса. Сотрудники прокуратуры и управления по защите экономики ГУНП в Николаевской области задержали за передачу взятки Виталия Булавина и Михаила Слуцкого прямо в здании следственного отдела прокуратуры области.

В декабре суд оправдал Виталия Булавина, Юлию Витколовскую, Владимира Белгородского и Ирину Грозу, которых обвиняли в организации незаконного игорного бизнеса в Николаеве.

Также отметим, что в октябре 2018 года глава Николаевской ОГА Алексей Савченко поручил проверить «Космолоты» в Николаеве, несмотря на их лицензию от Национальной лотереи.