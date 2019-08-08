Горсовет Николаева выделил новое жилье для семьи, которая осталась без дома из-за оползня

Горсовет Николаева выделил дом и земельный участок семье, которая лишилась жилья из-за оползня.

Такое решение приняли на сессии горсовета 8 августа.

Напомним, что в 2018 году на улице Песчаной в Большой Коренихе начал разрушаться дом. Здание признали аварийным, а для семьи, которая в нем жила, нашли новое жилище в этом же микрорайоне. Покупка нового дома обошлась в 1 миллион 50 тысяч гривен.

В состав семьи входят мать, бабушка и два ребенка, у одного из которых инвалидность. За выделение в собственность семьи дома и земельного участка проголосовали 32 депутата.