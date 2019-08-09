Исполком не поддержал

Исполнительный комитет Николаевского городского совета не поддержал проект решения, согласно которому компания «Первый оператор сетей» будет внедрять электронный билет в электротранспорте города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед началом обсуждения вопроса, мэр Николаева Александр Сенкевич потребовал объяснить присутствующим на каких условиях проходил процесс отбора фирмы, которая этим займется.

- Там на некоторых интернет-сайтах, которые сложно назвать средствами массовой информации, было размещено, что кум мэра Сенкевича что-то опять замутил. Уважаемые коллеги, на самом деле у меня есть польские корни. Сенкевич - это польская фамилия. По моей религии я римо-католик и вот эти все штучки с кумовством у нас не практикуются. Мои кумовья уже находятся в других странах или в других городах. Нет у меня кума по фамилии Коссе. Давайте прекратим эти инсинуации, - заявил он.

Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского горсовета Дмитрий Попов рассказал, что конкурс объявляли дважды, так как в первый раз ни одна компании не подалась на него со своими предложениями.



- Был объявлен конкурс, информация была опубликована на сайте и провисела в установленный законом срок 30 дней. За эти 30 дней никто из компаний, которые предоставляют эти услуги, не подал ни одного предложения. Было принято решение о повторном объявлении конкурса. Во время объявления конкурса также были придержаны все условия, 30 дней этот вопрос провисел на сайте горсовета и одна из компаний завилась на этот конкурс. Комиссия в составе также утвержденном исполкомом приняла к рассмотрению документы этой компании, рассмотрела и было принято решение, - сказал он.

В свою очередь Юрий Кормышкин спросил у представителя компании сколько человек там работает, какой у них уставной капитал и на какой форме налогообложения они находятся.

- Четыре человека в штате. Уставной - 100 тысяч гривен и НДС. Варианты аутсорсинга, наём монтажников. Система довольно-таки автономная, - сказал представитель компании, отметив, что валидаторы они установят за свои деньги, но в дальнейшем будут взымать около 8% комиссии от суммы оплаты проезда.

Ранее сообщалось, что исполком горсовета Николаева не повысил тариф на проезд в электротранспорте.