Жительница Николаевщины после ДТП находится в коме – её дочери просят о помощи

Жительнице Николаевской области Ольге Семёновой, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии и находится в коме, необходима помощь.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее на трассе возле села Новопетровское Новоодесского района столкнулись «Opel» и «Skoda», в результате чего водитель одной из машин погиб на месте.

Жена погибшего была на пассажирском месте и сейчас находится в БСМП в тяжелом состоянии.

«Помогите спасти мамочку! У неё кома 3-й степени, кровоизлияние столба головного мозга, перелом двух рёбер справа, перелом руки... Кто может, чем может... Будем благодарны за каждую гривну или медикаменты... Помогите!», - написала её дочь Антонина Лазарчик.

Реквизиты для помощи:

Номер карты: 4149 4390 0613 6604 - старшая дочь женщины Татьяна Лазарчик