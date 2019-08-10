Компания-арендатор не заплатила 6,1 миллиона за пользование имуществом Николаевского морпорта – на нее подали в суд

Предприятие-арендатор не заплатило за пользование государственным имуществом, которое находится на балансе государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Арендатор не выполнял в течение полугода условия договора и задолжал государству 6,1 миллиона гривен. Требования регионального отделения Фонда государственного имущества по уплате аренды предприятие проигнорировало. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании задолженности с недобросовестного арендатора.

Напомним, ранее сообщалось, что двух экс-руководителей николаевской фирмы подозревают в махинациях при сделке с АМПУ.