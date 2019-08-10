Бельгиец случайно купил полотно Рембрандта стоимостью не менее €30 миллионов за €500

Житель Бельгии случайно купил картинку Рембрандта, которая стоит не менее 30 миллионов евро, за 500 евро.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, 15 лет назад в баре города Льеж бельгиец познакомился с мужчиной, который был в больших долгах. Чтобы выручить его, он купил у него изображение Иисуса за 500 евро, датированное XVII веком.

Недавно друзья посоветовали ему отдать картину на экспертизу. Она подтвердила ценность творчества. Сейчас выторговать за знаменитое полотно можно по меньшей мере 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на аукционе продали китайскую курильницу за $5 миллионов – экс-владельцы складывали в неё теннисные мячи.