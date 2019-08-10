В США мужчина выбросил обувную коробку с $23 тысячами — мусороперерабатывающая компания ему её вернула

В Орегоне сотрудник мусороперерабатывающей компании нашел обувную коробку с выброшенными 23 тысячами долларов.

Об этом сообщает НВ, ссылаясь на Insider.

Житель города Ашленд случайно выбросил коробку с деньгами в мусорный контейнер возле своего дома. После этого он обратился в компанию Recology, занимающаяся услугами по уборке мусора с просьбой отыскать ее.

По словам генерального менеджера филиала компании Линды Уайз, шансы найти пропажу были небольшие, ведь ежедневно работники вывозят огромные объемы мусора из штатов Орегон, Вашингтон и Калифорния.

Уайз рассказала, что коробку искали всю ночь и целый день. Повезло именно утренней команде рабочих - один из сотрудников нашел пропажу, которая уже направлялась на переработку. После этого коробку с деньгами вернули владельцу.

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