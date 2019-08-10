Николаевское госпредприятие, у которого нашли финансовые риски, спроектирует модернизацию американских катеров «Island»

Николаевское государственное предприятие «Опытно-проектный центр кораблестроения» по собственной инициативе приступило к разработке варианта модернизации патрульных катеров «Island», которые США передали Военно-морским силам Украины.

Об этом сообщает концерн «Укроборонпром», в состав которого входит предприятие.

Модернизация катеров будет направлена ​​на максимальное повышение боевой эффективности. Сейчас специалисты предприятия уже получили необходимую техническую документацию по катерам.

- Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут предоставлены командованию Военно-морских сил. По нашему мнению, проект должен предусматривать, что модернизация катеров Island должна осуществляться на Николаевском судостроительном заводе, - заявил директор-генеральный конструктор предприятия Вадим Борисов.

По его словам, окончательный вариант модернизации патрульных катеров будет принят после того, как ВМС Украины получит широкий практический опыт применения «Island».

Катера типа «Island» – быстроходные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 два года таких катера были переданы Военно-морским силам Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что «Опытно-проектный центр кораблестроения» мог потерять 47,7 миллиона гривен из-за ликвидации «Имэксбанка». В течение 2014-2016 годов Центр кораблестроения потратил 32,9 миллиона гривен собственных средств на разработку проектной документации для «Корвета», которые по факту не были компенсированы в рамках государственного оборонного заказа.