В Николаеве часть крыши дома, которую за ₴400 тысяч капитально ремонтировали два года, унесло ветром: соседняя, за ₴700 тысяч, протекает

В пятницу, 9 августа, от сильных порывов ветра снесло часть капитально отремонтированной в этом году крышу дома №45 по улице Винграновского. На ее восстановление из бюджета города было потрачено более 400 тысяч гривен, а работы проводились несколько лет, так как до этого первая фирма-подрядчик, получив авансовые платежи, исчезла.

О происшествии в фейсбук-группе Contact Center при Миколаївській міській раді написал Виталий Матвеев.

"Многострадальная кровля дома #45 по улице Винграновского в Ингульском районе с трудом пережила капитальный кидок фирмы однодневки из Одессы, которым Департамент ЖКХ заплатил деньги за невыполненные и на половину работы. Жителей грабили неоднократно, работники которые собрали сначала у половины жильцов инструмент, а потом срезали все антенны и сдали в металлолом скрывшись. А после два уголовных дела, разбирательства на сессиях горсовета и повторное выделение средств на переделку фиктивных халтурных работ. На неоднократные жалобы и заявления жильцов о выполнение некачественных работ которые не соответствуют государственным стандартам Украины в нарушение проекта, Управление НАСК НГС присылало ответы все работы выполняются по стандартам и нормам согласно проекту! И что мы видим небольшой ветер сорвал с крыши как бумагу ливнестоки, пелену и рубероид! И по факту 1,5 миллиона снесло первым ветром коту под хвост! При второй уже переделке представители Департамента ЖКХ успокаивали жильцов, мол второй раз переделываем все дорого, но делается все качественно с гарантиями! Сегодня кровля стала, как и была аварийной и гарантии как лапша на ушах, а денежки налогоплательщиков опять осели в карманах коррупционеров и чиновников", - написал Матвеев.

Информацию о случившемся подтвердил и депутат Николаевского городского совета Вячеслав Янков, на округе которого находится Винграновского, 45.

"Все так и есть, мне звонили люди и жаловались. Это одна из двух моих многострадальных крыш, за которые я воюю. Винграновского, 45 и 56. На 56 всё еще хуже. На 45-ом хотя бы не течёт", - сообщил Янков в комментарии "Преступности.НЕТ".

Депутат добавил, что на крышу дома №56 по улице Винграновского вызывали полицию, чтобы зафиксировать последствия непогоды. Также Янков предоставил фото того, как сейчас выглядит восстановленная крыша. На снимках видно, что местами покрытие отошло и в части крыши собирается вода.

Из информации, которая опубликована в реестре публичных закупок следует, что заказчиком работ по ремонту крыш по указанным адресам был Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Первый договор на восстановление покрытий был подписан еще в 2017 году. Тогда, компания "Авалон-строй" получила 336 тысяч 421 гривну за ремонт крыши дома, 45 по улице Винграновского и 626 тысяч 113 гривен за покрытие дома 56, по той же улице.

Стоит отметить, что на момент подписание договора с компанией "Авалон-строй", данной фирме было всего три месяца с момента ее регистрации. Директором данной компании (из города Одесса) указан Дмитрий Диденко, а собственником – Валентин Яманди.

Из реестра судебных решений следует, что на сегодняшний день в рамках уголовного производства за присвоение бюджетных средств при ремонте крыш домов 45, 56 по улице Винграновского, счета компании арестованы судом.

В 2018 году, Департамент ЖКХ повторно подписывает договор на ремонт крыш. На этот раз с компанией "Південьторгмонтаж". На этот раз сумма, выделенная на восстановление покрытия составляет 113 тысяч гривен (на дом №45) и 101 тысячу гривен (на дом №56).

Помимо этого, в мае 2019 года, ДЖКХ подписывает еще один договор на сумму в 113 тысяч гривен с "Південьторгмонтаж" на ремонт крыши дома №45.

По факту выполненных работ по каждому из адресов, в 2018 году "Південьторгмонтаж" получает по 80 тысяч гривен.

Примечательно, что на момент подписания договора с "Південьторгмонтаж", следственный отдел Ингульского отделения полиции возбудил уголовное производство по факту получения почти 1,5 миллионов гривен от ДЖКХ на ремонт одной из крыш города и не выполнение взятых на себя обязательств. Собственником и директором фирмы "Південьторгмонтаж" указана Алена Гусева (Николаев). Зарегистрирована эта компания была через десять дней после регистрации фирмы "Авалон-строй" и уже через три месяца получила первый договор с ДЖКХ. По данным системы "Прозорро" за два года существования фирмы "Південьторгмонтаж", Депртамент ЖКХ подписал с ней 38 договоров на 14,5 миллионов гривен.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве жители трех домов по улице Винграновского столкнулись с проблемами ремонта крыш