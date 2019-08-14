У Сенкевича объявили тендер на 8,5 миллионов гривен для покупки горно-спасательному отряду судна с тапчаном и туалетом

Фото - иллюстрация Во вторник, 13 августа управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета объявило тендер на покупку судна на воздушной подушке за 8 миллионов 500 тысяч гривен.

Информация о закупке была опубликована на портале ProZorro.

В технических требованиях указано, что судно должно вмещать от восьми пассажиров и рассчитано на экипаж, состоящий из не более чем двух человек. При этом, габаритная длина судна не может превышать 11,5 метров, ширина – не более 6 метров. Максимальная скорость движения – 60 километров в час, крейсерская – 50. Запас хода должен составлять не менее 450 километров. Судно не может быть старше 2018-го года выпуска.

Помимо этого, в техдокументации указано, что судно должно быть оснащено кондиционером, туалетом, автономным подогревом рубки и пассажирского салона. Также судно должно быть оснащено не менее чем двумя лавками (со спинкой), рассчитанными на 3-4 человека. При этом у плавсредство обязано быть “цільне сидіння зі спинкою для пасажирів, з розрахунку 1 на 3-4 людини, з можливістю трансформації в тапчан”.

Стоит отметить, что местом поставки товара управление ЧС Николаевского горсовета указало адрес, по которому располагается Николаевский горноспасательный 10-й взвод (бывший отряд «МАРС»), находящийся в составе Государственного военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины с юридическим адресом в Кривом Роге. В 2008-ом году, за деньги из бюджета города Николаева, этот горноспасательный отряд уже получал судно на воздушной подушке.

В комментарии изданию, один из экспертов, который пожелал остаться неназванным, высказал обеспокоенность данной закупкой. По его словам, ожидаемая стоимость судна на воздушной подушке, которое спасатели зачастую используют в ситуациях, когда необходимо перемещаться по замерзшей реке, завышена в несколько раз. Также эксперт высказал сомнения в необходимости судна такой вместимости для Николаева.

Как известно, на протяжении последних нескольких лет идет речь о том, что городу необходимо создать свое коммунальное предприятие, которое будет заниматься решением вопросов, вызванных чрезвычайными ситуациями. Также несколько лет назад поднимался вопрос о необходимости перерегистрации горноспасательного отряда, так как он работает на территории Николаева, а налоги платит в Кривом Роге.

Напомним, что 2016 году подчиненные Сенкевича купили для своего управления «Mitsubishi L200» за 799 тысяч гривен. Тогда эта покупка вызвала широкое обсуждение в СМИ депутаты хотели заблокировать покупку данного внедорожника. В ответ на это чиновники рассказали, что они хотят купить дорогой внедорожник, чтобы вытаскивать из сугробов машины николаевцев