Жительница Николаева за 20 лет задолжала перед водоканалом ₴58 тысяч – предприятие отказалось реструктуризировать долг

Жительница Николаева 20 лет не платила за услуги водоснабжения КП «Николаевводоканал» и задолжала предприятию 58 тысяч гривен.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«ГКП «Николаевводоканал» в своей работе с должниками всегда пытается найти компромисс, пойти на встречу, но бывают исключения», - говорится в сообщении.

Так, 13 августа, в абонентский отдел пришла гражданка Н., жительница города Николаева, которая имеет задолженность за потребленные услуги в сумме 58 тысяч гривен.В частности у нее есть два невыполненных решения суда об уплате задолженности, однако женщина ни разу не пыталась пойти на диалог и решить проблему. В итоге дело передали частному судебному исполнителю, который заблокировал банковские счета абонента.

«Гражданка Н. дважды за 20 лет платила за услугу: 109,74 гривны в 2003 году и 50 гривен в 2008 году. Целью визита было заключение договора реструктуризации долга при условии разблокирования счетов. Заметим, что абонент 20 лет пользовался услугой которую платил и только при принятии радикальных методов решил пойти на диалог. В случае гражданки Н. в компромиссе было отказано!» - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие значительные суммы долга негативно влияют на работу предприятия - не хватает средств на восстановление покрытия дороги после ремонтных работ, быстро выполнять ремонт в случае аварийных ситуаций на водопроводных и канализационных сетях.

«Никто не должен жить за чей-то счет. Водоснабжение и водоотведение указанном абоненту осуществляется за счет добросовестных плательщиков потребленных услуг. Мы еще раз обращаемся к нашим абонентам с просьбой не доводить дела до суда или отключение водоснабжения и водоотведения. Мы готовы Вас услышать!» - сообщают на предприятии.

Напомним, что по состоянию на 1 мая 2019 года жители города задолжали КП «Николаевводоканал» 94 миллиона гривен. 27 июня «Николаевводоканал» начал прекращать водоснабжение первым должникам.