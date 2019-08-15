Петиция за отмену финансирования партий набрала необходимые 25 тысяч голосов

Петиция с предложением отменить бюджетное финансирование политических партий в Украине набрала более 25 тысяч голосов, которые были необходимы для дальнейшего ее рассмотрения.

Соответствующая петиция была размещена на сайте Президента Украины.

Как известно, в настоящее время право на финансирование деятельности политических сил имеют партии, набравшие более 2% голосов избирателей на выборах в Верховную Раду. Ежегодный объем финансирования таких партий составляет 0,02% размера прожиточного минимума на 1 января года, предшествующего году выделения средств, умноженного на количество проголосовавших. Эта сумма распределяется между политсилами пропорционально количеству действительных голосов, которые они получили на выборах.

Напомним, Национальное агентство по противодействию коррупции распределило средства из государственного бюджета на финансирование шести политических партий в третьем квартале 2019 года. Согласно результатам парламентских выборов 2019 года из бюджета получат финансирование шесть непроходных в Раду партий: «Радикальная партия Олега Ляшко», партия «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Украинская стратегия Гройсмана», «Партия Шария» и «Свобода».