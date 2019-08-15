«Неожиданный показатель»: Рост украинского ВВП достиг 4,6% на фоне замедления мировой экономики

Иллюстрация Экономика Украины во втором квартале 2019 года ускорила рост, несмотря на то, что торговое напряжение между США и Китаем, а также замедление мировой экономики давят на экономическую ситуацию в Европе.

Об этом сообщает «Инфорезист» ссылаясь на данные «Bloomberg».

Как отмечает издание, рост украинского ВВП достиг 4,6%, «и это неожиданный показатель».

«Всемирный банк предупреждал, что без ускорения экономических темпов Украине придется потратить полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу, которая процветает с тех пор, как вступила в Евросоюз. Президент Владимир Зеленский, чья партия получила контроль над парламентом на выборах в прошлом месяце, пообещал добиться роста на 5% и более в ближайшие годы. План реформ вселяет оптимизм среди инвесторов, а также сделал гривну валютой с наилучшими показателями в этом году», – говорится в статье.

Инвестиционный директор Aberdeen Asset Management PLC Виктор Шабо заявил, что «первые сигналы очень вдохновляют», и рассчитывает, что его компания скоро сможет воспользоваться гарантиями, привязанными к экономическому росту, полученными после реструктуризации долга Украины в 2015 году.

Однако, как пишет «Bloomberg», сохранить ускорение темпов экономического роста Украине будет не просто. Замедление роста мировой экономики сократит спрос на украинские металлы и аграрный экспорт. Также президенту Владимиру Зеленскому нужно остановить волну эмиграции граждан в страны Евросоюза. Также пока неизвестно, кто возглавит новое правительство.

Отметим, что НБУ хочет, чтобы украинские банки отказались от скрытых тарифов и комиссий. Также, по данным Министерства социальной политики Украины, почти 3,2 миллиона украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Это 18% от всего экономически активного населения страны.