В Николаеве до конца 2020 года хотят построить детский сад на Северном за 104,6 миллиона гривен

В четверг, 15 августа управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило тендер нового строительства детского сада по улице Лучевая в микрорайоне Северный.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость работ 104 миллиона 634 тысячи 417 гривен. Срок выполнения работ 20 декабря 2020. Аукцион начнется 6 сентября.

Площадь участка - 1,5594 гектар, площадь застройки - 3147,15 гектар, предполагается двухэтажная застройка. Детский сад будет рассчитан на 270 мест и 14 групп.

В частности тендером предусмотрена выплата аванса в размере 30%.

Согласно экспертному отчету, полученному 19 апреля, общая сметная стоимость строительства составляет 112 миллионов 701 тысячу 232 гривны. Из них 77 миллионов 315 тысяч 619 гривен на строительные работы, 12 миллионов 625 тысяч 266 гривен - мебель, оборудование и инвентарь, и 22 миллиона 760 тысяч 347 гривен - другие расходы.

При этом, в управлении капстроительства не смогли ответить на вопрос корреспондента о том, почему тендер объявили на стоимость в 10 миллионов меньше, чем утверждено в экспертном отчете и заявлялось чиновниками ранее, так как ответственного чиновника не было на месте.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о том, что строительство детского сада на Северном обойдется в 80 миллионов гривен. Позже выяснилось, что на строительство детского сада в микрорайоне Северный городская власть Николаева заказала сразу два проекта

В 2017 году КП «Капитальное строительство Николаева» заключило договор почти на 700 тысяч гривен с компанией «Николаевгорстрой» на проведение подготовительных работ по строительству детского сада в микрорайоне Северный.

В частности, в течении трех лет из бюджета города Николаева было выделено 1,5 миллиона гривен на разработку проектной документации для строительства детского сада в микрорайоне Северный.

Позже стало известно, что стоимость строительства детского сада в микрорайоне Северный в Николаеве за три года увеличилась с 82 миллионов гривен до 112 миллионов гривен.