В Николаеве без тендера отдадут 1,3 миллиона гривен за капремонт помещений в Ингульской райадминистрации

В четверг, 15 августа, управление капитального строительства Николаевского городского совета опубликовало отчет о заключенном договоре с фирмой ООО «ИТЦ «Николаевбуд» на проведение капитального ремонта нежилых помещений коммунальной собственности по адресу: проспект Богоявленский, 1, где расположена Ингульская районная администрация.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что поставил задачу перед подчиненными ко Дню Города открыть в здании Ингульской администрации новый Центр предоставления административных услуг.

Стоимость работ составляет 1 миллион 345 тысяч 506 гривен. Работы должны завершить до 31 декабря 2019 года.

Фирма «ИТЦ «Николаевбуд» зарегистрирована со 2 ноября 2017 года в Центральном районе Николаева, улица Декабристов 1А, офис №7. Руководителем является Андрей Матвеев. Уставной капитал фирмы 18 тысяч гривен. Специализируется «ИТЦ «Николаевбуд» на строительстве жилых и нежилых помещений.

Стоит отметить, что проект капремонта был изготовлен фирмой ООО АБК «Завтра» за 82 тысячи 242 гривны. Тендер по изготовлению проекта также не проводился. Договор с фирмой УКС заключил 12 июля 2019 года. Деньги за работы фирма еще не получила.

Напомним, Начальник Центра предоставления административных услуг Дмитрий Лазарев в очередной раз обратился к депутатам Николаевского городского совета и предложил увеличить штат, площадь и финансирование ЦПАУ для того, чтоб уменьшить очереди.