В Николаеве на капремонт детсада №75, который недавно закрыли из-за аварийности, планируют потратить ₴25 миллионов

В четверг, 15 августа, управление капитального строительства Николаевского городского совета объявило тендер на капитальный ремонт здания детского сада №75 по улице 3-я Линия, 17-А.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость работ - 25 миллионов 83 тысячи 523 гривны. Аукцион начнется 2 сентября. Работы планируют выполнить до 20 декабря 2020 года. В частности, возможна выплата аванса в размере 50%.

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет усилить фундамент здания, усилить стены, провести инъектирование трещин, утеплить фасад здания, обустроить крыльца и подъемники для инвалидов, установить пожарную безопасность и сигнализацию метана, установить молниезащиту, оборудовать теплые полы.

Как известно, двухэтажное здание, рассчитанное на 140 мест, был построено в 1965 году. Капитальный ремонт не осуществлялся с даты его открытия. В октябре 2018 года по периметру здания на внешних и внутренних несущих стенах обнаружили трещины. Тогда создали рабочую группу для обследования здания и подготовки соответствующих выводов. Детей временно перевели в другие группы и помещения, пригодные для посещения.

В итоге, детский сад №75 «Волошка» решили закрыть из-за аварийного состояния здания. На время проведения капитального ремонта детей перевели в другие дошкольные учебные заведения.