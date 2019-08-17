Жителю Николаева диагностировали рак желудка – родные просят помочь собрать деньги на операцию

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Жителю Николаева, 47-летнему Сергею Степанову, необходима помощь в сборе средств на дорогостоящую операцию.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили друзья семьи.

Недавно Сергею поставили диагноз: дискогезивная карцинома желудка. Сейчас ему нужно срочно сделать операцию.

«Семья, друзья, сотрудники просят помочь молодому мужчине, доброму другу, хорошему семьянину и прекрасному человеку. Как часто бывает, болезнь проявилась неожиданно, прошло обследование и диагноз оглушил - онкология. В итоге нужна большая сумма на дорогостоящую операцию. Просим помощи у всех неравнодушных людей! Помогите спасти жизнь! Помогите спасти любящего мужа и любящего отца!» - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 5168755444590828 - Наталья Степанова (жена)

Телефон: 0932243680

Мила Волкова

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