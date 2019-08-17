«С каждого ученика по 550 гривен»: В Николаеве родители возмущены, что в школе №29 просят их оплатить окончание ремонта в классе

В Николаеве администрация школы №29, которая находится по адресу улица Гетьмана Сагайдачного, 124 требует с родителей учеников 6-го класса скинуться по 550 гривен на окончание ремонта в классе, так как часть работы якобы не была учтена в смете. Родители в свою очередь возмущены данным факты и решили обратится к адвокату.

Об этом Екатерина Тимощук в группе «Contact Center», которая и представляет интересы родителей.

По ее словам, родители обратились к ней как адвокату по вопросу законности действий администрации школы, поставившей родителей перед фактом необходимости окончания ремонта в классе их детей за счёт родителей.

«Со слов родителей, в школе пояснили, что в классе были заменены окна и батареи, проведена новая проводка, однако в смету ремонта не входит ремонт стен и пола. Поэтому, если родители хотят, чтобы весь предстоящий учебный год их дети учились в нормальном классе, то они должны закончить ремонт до 1 сентября за свой счёт», - пояснила ситуацию Екатерина Тимощук.

В частности, она обратилась в своей публикации к управлению образования городского совета, чтобы там ответили на некоторые вопросы.

«Во-первых, на каком основании вопрос финансирования школьных ремонтов вообще должен интересовать родителей? Во-вторых, почему в смету ремонта не были включены данные виды ремонтных работ? И если они не включались, то почему класс доведен до такого состояния? Ведь для замены окон и батарей снимать обои, сбивать штукатурку не нужно. А заменить проводку можно не нарушая целостности стен, как вариант, проведя ее снаружи спрятав в короба. Собственно, как видно по фотографиям, так и сделано», - поинтересовалась адвокат.

Также она отметила, что начиная этот ремонт, родителей не спрашивали, готовы ли они в нем участвовать. Теперь же с каждого ученика нужно сдать по 550 гривен, так как по подсчетам мастера общая стоимость работ без материалов и обоев обойдется в 6 тысяч 500 гривен.

Помимо этого Екатерину Тимощук интересует, кем, в какие сроки и за чей счёт ремонт этого класса будет окончен.

«А если не будет окончен, то где эти дети будут учиться, ведь начинать учебный процесс в таких условиях недопустимо! Письменные запросы и заявления в соответствующие инстанции в стадии подготовки и будут поданы в ближайшее время», - написала она.

Напомним, что в школе №3 устроили демонтаж "старых" металлопластиковых окон и установку новых. Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 пять лет собирали с родителей.