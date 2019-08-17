В России совладельца «Индустриального союза Донбасса» приговорили к 9 годам тюрьмы за хищение более ₽1 миллиарда

Олег Мкртчан Гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана признали виновным в хищении более 1 миллиарда рублей у Внешэкономбанка.

Об этом сообщает Интерфакс.

Мосгорсуд приговорил его к девяти годам колонии общего режима, штрафу в 900 тысяч рублей и взыскал 199 миллиардов рублей в пользу потерпевших.

Процесс над Мкртчаном был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом «секретно». Судья Олег Музыченко огласил только резолютивную часть приговора. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что Мкртчан организовал хищение кредитных денежных средств «Внешэкономбанка», выделенных для развития корпорации, на сумму более 1 миллиарда рублей. Адвокат осужденного Игорь Поповский говорил, что в деле речь идет о хищении $2,5 миллиардов.

Мосгорсуд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны - некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» (стала потерпевшей стороной в следствии переуступки прав) на сумму более 199 миллиардов рублей.

По словам Музыченко, до исполнения приговора под арестом останется имущество Мкртчана, в том числе автомобиль, а также денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей, более 40 тысяч долларов, 14 тысяч евро. Защита намерена обжаловать приговор.

Как сообщает Денис Казанский, Мкртчан - партнёр совладельца компании «ИСД» народного депутата Сергея Таруты.

«Процесс был закрытым, поскольку в деле были документы с грифом «секретно». Так что весьма вероятно, что речь идет о банальной подставе. Просто так в России таких людей за решетку не сажают. После Майдана Мкртчан отказался от украинского гражданства, получил паспорт РФ и переехал жить в Москву. Ну что ж, вот теперь и насладится жизнью в России», - написал Казанский.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе Тарута дважды оговорился и назвал боевиками украинских бойцов, защищавших Донбасс от российских оккупантов.