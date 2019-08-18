В Николаеве ДК «Молодежный» за ₴8,3 миллиона хочет сделать капремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования «Юности»

В пятницу, 16 августа, Николаевский городской дворец культуры «Молодежный» объявил тендер на капитальный ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания концерт-холла «Юность» по адресу: город Николаев, проспект Богоявленский, 39А.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость работ - 8 миллионов 363 тысячи 830 гривен. Источник финансирования - городской бюджет Николаева. Аукцион начнется 4 сентября. Работы победитель должен будет выполнить до 1 марта 2020 года.

Также тендером предусмотрена выплата аванса в размере 30%, а остальная сумма будет получена подрядчиком после подписания актов выполненных работ.

Подрядчик должен будет заменить окна и двери, отремонтировать систему отопления, кондиционирования, вентиляцию и другие работы.

Как известно, концертный зал «Юность» - действующее подразделение Дворца культуры.

Напомним, ранее сообщалось, что до 2020 года николаевский дворец культуры «Молодежный» отреставрируют более чем за 90 миллионов гривен.

В частности, в 2017 году управление культуры Николаевского городского совета собиралось потратить за месяц восемь миллионов гривен при реконструкции дворца культуры «Молодежный».

К тому же, ранее возле ДК демонтировали монумент турбины ГП «Заря» - «Машпроект», расположенный возле ДК «Молодежный», так как она «не входит в план реконструкции».

В январе 2019 года, в Николаеве утвердили План перспективного развития на три года, в том числе в него входит и реконструкция ДК «Молодежный» по улице Театральной, 1. Период строительства – 2017 – 2021 года. Стоимость – 99 миллионов 197 тысяч 369 гривен.

При этом в марте 2019 года, членам архитектурно-градостроительного совета Николаевского горсовета представили новый проект реконструкции ДК «Молодежный». В частности, им он не понравился. По их мнению, данное архитектурное сооружение совсем не вяжется со сталинскими многоэтажками и делает район нищим.