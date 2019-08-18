В Снигиревском районе 580 гектаров полей, которые фермер незаконно передал в субаренду, вернули государству

Снигиревский районный суд 15 августа вернул в собственность государства 579,92 гектара пашни, которые фермер незаконно отдал в субаренду.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Земли находятся в пределах территории Первомайского сельского совета в Снигиревском районе. Их стоимость оценили в 31,2 миллиона гривен.

В 2013 году председатель фермерского хозяйства получил эти участки в аренду на льготных условиях. Земли он взял в аренду без проведения аукциона якобы для создания фермерского хозяйства. После этого фермер передал земельные участки в субаренду аграрному предприятию сроком на 48 лет.

Баштанская местная прокуратура обратилась в Снигиревский райсуд с иском, который удовлетворили. Приказы Главного управления Госгеокадарста в области признали незаконными, а договоры аренды земельных участков – недействительными. Эти земли постановили вернуть государству.

Напомним, что ранее Первомайская центральная районная больница незаконно сдала в субаренду 220 гектаров земли.