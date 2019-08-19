Львовская угольная госшахта, на которой в марте погиб горняк, отчиталась о закупке пива на более чем ₴392 тысячи

ПАТ Шахта «Надежда», находящаяся в в городе Сосновка, Львовской области, отчиталась о закупке партии пива на более чем 392 тысячи гривен.

Об этом сообщает «dozorro».

Публичное акционерное общество «Шахта «Надежда» отчиталось о подписании двух договоров на поставку пива. Согласно опубликованным в системе «ProZorro» договоров ООО «Олмар» поставит шахтерам хмельного напитка марок «1-я частная пивоварня», «Жигули» и «Крушовице» на сумму 199 710 гривен. А вот ООО «Легион-трейд» за 192 880 гривен обеспечит шахту сортовым пивом «Микулин», «Жигулевское», «Рэдлер», «Янтарь» и прочее.

Оба договора были заключены без проведения конкурентных закупок. Напитки подрядчики поставят до конца текущего года.

В этом году шахта уже заключала договоры на поставку пива. В марте и апреле она подписала три подобных контракты на общую сумму 597 200 гривен.

Отметим, что ранее на этой шахте в результате обвала погиб горняк. Сообщение об инциденте поступило в полицию около шести утра. Полицейские установили, что на глубине около 500 метров в результате обвала породы погиб 40-летний житель Червонограда, горный рабочий очистного забоя. Других пострадавших в результате обвала не было.