На концерт, цветы и флажки: В Николаевской ОГА на празднование Дня Независимости потратят 170 тысяч гривен

На празднование Дня Независимости Николаевская областная государственная администрация потратит 170 тысяч гривен.

Об этом идет речь в распоряжении и.о. главы администрации Вячеслава Боня от 14 августа №393, опубликованном на сайте ОГА.

Так, согласно смете расходов на проведение творческой и концертной программы выделят 55 тысяч гривен. На 30 тысяч гривен закупят цветочной продукции, на изготовление полиграфической продукции и раздаточного материала (государственные флажки) потратят 25 тысяч гривен. А техническое сопровождение мероприятий (сценическое, звуковое, световое оборудование и т.д.) обойдется областному бюджету в 60 тысяч гривен.

Также распоряжением был утвержден перечень мероприятий, связанных с празднованием Дня государственного флага и Дня независимости, а также состав оргкомитета.

Ранее сообщалось, что у президента Владимира Зеленского поручили облгосадминистрациям согнать бюджетников и общественников на репетицию Дня Независимости. Позже в офисе президента сообщили, что участие в мероприятиях является добровольным.