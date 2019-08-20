В Минобороны сообщили о выделении 300 миллионов гривен премий военнослужащим, которые сэкономили на проведении парада

Министр обороны Степан Полторак подписал указ, согласно которому украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

«Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысячи гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке – по 2 тысячи гривен», - написал Полторак.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене военного парада на День Независимости Украины. Вместо этого 300 миллионов гривен на его проведение будут перенаправлены на премии военным.