В Минобороны сообщили о выделении 300 миллионов гривен премий военнослужащим, которые сэкономили на проведении парада

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Министр обороны Степан Полторак подписал указ, согласно которому украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии ко Дню Независимости.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

«Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тысячи гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке – по 2 тысячи гривен», - написал Полторак.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отмене военного парада на День Независимости Украины. Вместо этого 300 миллионов гривен на его проведение будут перенаправлены на премии военным.

Роман Свиридов

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