Мэр Сенкевич рассказал о николаевских предприятиях, которые согласились финансово поучаствовать в проведении Дня города

Николаевский пивзавод «Янтарь», морской специализированный порт «Ника-Тера» и Николаевский глиноземный завод согласились финансово поучаствовать в проведении мероприятий по случаю празднования 230-летия города.

Об этом мэр Александр Сенкевич сообщил во вторник, 20 августа, отвечая на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что за выступления звезд, приуроченные к 230-летию Николаева, управление культуры горсовета отдаст ₴1,2 миллиона. Выступать будут группы «Vanotek», «Леприконсы» и «MOZGI».

Мэр отметил, что горвласть планирует сделать парад из представителей бизнеса, чтобы показать, что «Николаев город культурный, многонациональный и трудящийся» - компании будут идти и показывать свои достижения. А по окончанию Дня города планируется сделать ролик, который будет показывать, чем мы гордимся.

— В процессе разговора некоторые компании сказали: «Мы не желаем, но готовы помочь деньгами на проведении». Мы обращаемся к Фонду развития для того, чтобы они помогли в проведении. Фонд развития рассылает эти «письма счастья» и в них нет ни сумм, ничего. Мы просто обращаемся к ним (Фонду сталого развития, - ПН), а они в свою очередь обращаются к бизнесу: «Если у вас есть желание, помогите кто чем может». На это и рассчитываем, - сообщил мэр.

На уточняющий вопрос о том, согласился ли уже кто-то помочь в финансовом плане в проведении Дня города, Сенкевич ответил утвердительно.

— Я знаю, что сегодня уже изъявили желание помогать в проведении дня города три компании 100%. Это компания «Янтарь», «Ника-Тера» и Николаевский глиноземный завод. Остальные компании тоже стараются присоединиться к проведению праздника. Опять же, этот День города не для мэра, не для послов или представителей других стран, которых мы приглашаем. Это для николаевцем, чтобы они ощущали, как-будто день рождение у них, - заявил он.

Напомним, ранее экс-директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Андрей Палько заявлял, что городской голова Николаева Александр Сенкевич поручал чиновникам, которые распоряжаются бюджетом города, рассылать своим подрядным организациям письма от имени общественной организации «Фонд сталого розвитку Миколаєва», с просьбой оказать помощь на проведение различных мероприятий.