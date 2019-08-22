Мэр Сенкевич просит Президента Зеленского поспособствовать в передаче порта «Ольвия» в коммунальную собственность Николаева

Мэр Николаева Александр Сенкевич отправит обращение на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой поспособствовать передаче государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия» в коммунальную собственность Николаева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам члена рабочей группы Эдуарда Волошиновича, город был согласен на концессию только на выгодных для него условиях, одним из которых является восстановление дорог. Однако министерство не учло эти пожелания.

В свою очередь генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский заявил, что процесс подготовки документов проходит не публично, и не прозрачно, а это значит, что что-то не учтено и может быть причиной приватизации порта.

Мэр заявил, что город может принять этот объект в коммунальную собственность и, по его подсчетам, тот принесет в городской бюджет 4 миллиарда гривен за первые пять лет.

«Министерство инфраструктуры Украины, проигнорировав интересы громады Николаева и не согласовав технико-экономическое обоснование с городским советом, предложило в ближайшее время провести конкурс о передаче в концессию на 35 лет целостного имущественного комплекса морского порта, расположенного в пределах города «ГП Стивидорная компания «Ольвия». Однако. Жители Николаева обеспокоены, что стабильно прибыльное предприятие может быть фактически приватизированным из-за возможно непрозрачных коррупционных схем и всю прибыль от деятельности порта будет получать приватная компания концессионер. При этом используя и уничтожая городскую инфраструктуру, загрязняя воздух. А город останется наедине с нерешенными проблемами. Общественные организации города настаивают на передаче имущественного комплекса порта «Ольвия» в коммунальную собственность с дальнейшем управлением», - говорится в обращении.

Ранее в Николаеве с представителями Мининфраструктуры обсудили концессию спецпорта «Ольвия».