В николаевских школах не исправляют недостатки в пожарной безопасности, на которые указали спасатели, - ГСЧС

В Николаевской области руководители учебных заведений уклоняются от исправления недостатков в пожарной безопасности, на которые им указали спасатели.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

«Несмотря на неоднократные проверки в ряде учебных заведений, по результатам которых составлены предписания с указанием обязательных к исполнению мер, а также привлечение к административной ответственности должностных лиц, наблюдается тенденция уклонения от соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе, мероприятий капитального характера. Стоит акцентировать внимание на том, что ответственность за несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности возлагается на руководителей учреждений и их балансодержателей», - сообщили в службе спасения.

Спасатели направили на рассмотрение в Николаевский окружной административный суд административные иски о применении мер реагирования более чем к 35 учебным заведениям. Только в текущем году направлено около 40 информационных запросов в органы власти, местного самоуправления и учреждения образования. В течение последних трех лет в учреждениях образования Николаева и области произошло 11 пожаров.

Всего спасатели с начала этого года провели около 1 тысячи мероприятий государственного надзора за соблюдением техногенной и пожарной безопасности в учебных заведениях, по результатам которых обнаружили более 11 тысяч нарушений.

Прежде всего, во время проверок спасатели обращают внимание на наличие и четкое срабатывание автоматической пожарной сигнализации, обязательную обработку деревянных конструктивных элементов зданий негорючими материалами, доступность эвакуационных путей, меры по молниезащите, системы аварийного освещения, внешние пожарные лестницы. Необходимым условием являются заряженные и исправные огнетушители. Без дефектов должно быть и состояние электропроводки, исправность противопожарных источников, комплектация пожарных щитов.

«Болезненным» остается вопрос государственного и местного финансирования на обустройство противопожарной защиты школ, но стоит отметить, что данный аргумент никоим образом не должен подвергать риску безопасность учеников и посетителей объектов. Чтобы персонал лучше разбирался в первоочередных действиях в случае нештатной ситуации, инспекторы ГСЧС дополнительно проводят противопожарные инструктажи, в ходе которых напоминают педагогическим работникам и охранникам алгоритм действий в случае пожара, демонстрируют работу первичных средств пожаротушения», - сообщили в службе спасения.

Напомним, что ранее в николаевской школе произошел пожар – загорелся мусор в дымоходе.