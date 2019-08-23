В США умер один из самых богатых людей мира – миллиардер Дэвид Кох

В США умер Дэвид Кох, один из самых богатых людей мира. Миллиардер, общественный деятель и филантроп умер на 80-м году жизни.

Об этом сообщает «Jetsetter».

Про смерть 79-летнего Дэвида Коха сообщил его 83-летний брат Чарльз. Дэвид родился в семье основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха в 1940 году. Сейчас состояние братьев Кохов эксперты «Bloomberg» оценивают в 124,5 миллиардов долларов, а при жизни Дэвид занимал 11-е место в списке самых богатых людей планеты.

- С тяжелым сердцем я сообщаю о смерти моего брата Дэвида, - заявил Чарльз Кох. - Каждый, кто работал с Дэвидом, несомненно, чувствовал его яркую индивидуальность и страсть к жизни.

Дэвид Кох ушел в отставку с поста исполнительного вице-президента Koch Industries в июне 2018 года по состоянию здоровья. Почти 20 лет назад ему диагностировали рак простаты. Кроме общественной деятельности и филантропии, Дэвид был известен как крупный спонсор консервативной идеологии в Республиканской партии. Так, только в 2012 году вместе с Чарльзом он потратил около 400 миллионов долларов для противодействия переизбранию Барака Обамы на пост президента США.

Напомним, ранее сообщалось, что самая богатая семья в мире зарабатывает 70 тысяч долларов в минуту.