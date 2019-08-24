Китайские компании купили 50% акций завода «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку о покупке более 50% акций завода «Мотор Сич».

Об этом сообщил директор по связям с общественностью ОАО «Мотор Сич» Анатолий Малыш, передает Громадське.

«Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ, когда оно будет - мы не знаем», - сказал Малыш.

При этом директор по связям с общественностью не подтвердил информацию американского делового издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании Beijing Skyrizon Aviation.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Ранее сообщалось, что украинское предприятие «Мотор Сич», несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии. После 2017 года схему проводят через боснийского посредника.

Справка

АО «Мотор Сич» — украинское предприятие, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье.

В соответствии с Уставом в состав акционерного общества «Мотор Сич» без права юридического лица с правом открытия текущих или расчётных счетов входят обособленные подразделения — структурные единицы, среди которых шесть заводов и авиакомпания.