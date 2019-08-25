Николаевские налоговики заподозрили фирму в обналичивании почти ₴50 миллионов за пять дней

Следственное управление Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области расследует уголовное производство, открытое по факту возможного фиктивного предпринимательства для вывода денежных средств другим фирмам с целью неуплаты налога.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Центрального районного суда Николаева.

В ходе досудебного расследования установлено, что неизвестный, используя реквизиты ООО «Крон Лайт» за пять дней (с 20 февраля по 25 февраля текущего года) обналичил денежные средства, полученные от ряда реальных предприятий, которые снял наличкой (49 миллионов 790 тысяч гривен) в банковских учреждениях. Согласно материалам производства, сама фирма была зарегистрирована незадолго до этого - 14 февраля 2019 года.

В список фирм, которые воспользовались данной «услугой» вошли: ООО «Саммер-Олд» (Николаев), ООО «Карком» (Житомир), ООО «Тк-Дельф» (Киев), ООО «РРТ Норт» (Харьков), ООО «Террасные системы Украины» (Херсон), ООО «Южметиз» (Одесса), Фермерское хозяйство Лебеденко Николая Михайловича (Кропивницкий) , ООО «Перфор» (Днепр), ООО «Оскорп» (Днепр).

В связи с этим следователь фискальной службы просил суд предоставить временный доступ к банковским документам для проведения судебно-экономической экспертизы с целью дальнейшей проверки деятельности предприятия, анализа движения средств и прочее.

Напомним, что ранее в Николаеве налоговая милиция ликвидировали конвертцентр с оборотом в ₴56 миллионов.