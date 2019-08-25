Самой высокооплачиваемой актрисой мира осталась Скарлетт Йоханссон – в среднем в неделю она зарабатывает по $1 миллиону

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис. Первое место, как и год назад, заняла Скарлетт Йоханссон.

Об этом сообщает «Медуза».

Участие в фильмах по комиксам Marvel, где она играет роль Черной вдовы, принесло актрисе в 2019 году 56 миллионов долларов (в среднем примерно 1,07 миллиона долларов в неделю – ПН).

На второй строчке с доходом в 44,1 миллиона долларов разместилась София Вергара, исполнительница одной из главных ролей в сериале «Американская семейка». Третье место заняла Риз Уизерспун с 35 миллионами долларов. Среди недавних работ актрисы второй сезон минисериала «Большая маленькая ложь» и сериал The Morning Show для будущего стримингового сервиса Apple TV+.

В топ-10 актрис с самыми высокими доходами впервые вошли Марго Робби (8 место, 23,5 миллиона долларов), сыгравшая, в числе прочего, в «Однажды в Голливуде», и Элизабет Мосс (7 место, 24 миллиона долларов) – исполнительница главной роли в сериале «Рассказ служанки».

В общей сложности 10 самых высокооплачиваемых актрис заработали 314,6 миллиона долларов, на 69% больше, чем годом ранее. Тем не менее, доходы актрис по-прежнему значительно отстают от доходов голливудских актеров. Участники списка самых высокооплачиваемых актеров совместно заработали 588,3 миллиона долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что самая богатая семья в мире зарабатывает 70 тысяч долларов в минуту.