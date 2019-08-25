Несмотря на рекомендации Зеленского, николаевская Служба автодорог подписала договор на 149 миллионов с фирмой «Ростдорстрой»

Служба автомобильных дорог в Николаевской области подписала с одесской фирмой «Ростдорстрой» договор на 149,2 миллиона гривен. За эти деньги компания должна провести текущий средний ремонт 7,28 километра трассы Н-11 «Николаев – Днепр».

Об этом сообщается в системе закупок «Prozorro».

Служба автодорог заказала средний ремонт участка от 271+720 км до 279-го километра трассы. Тендер объявили еще в январе 2019 года. Оценочную стоимость работ выставили на уровне 150 миллионов 176,5 тысяч гривен. Работы должны выполнить до 20 июня 2020 года.

К тендеру допустили три компании – «Ростдорстрой», «СМТ №8» и «ПБС», и не допустили также трех подрядчиков – «Гранит-001», «Альтком» и «Автомагистраль-Юг». «Ростдорстрой» во время торгов предложил цену ниже, чем у конкурентов – предложение ивано-франковской фирмы «ПБС» было выше на 76,5 тысяч гривен. Тендерные предложения раскрыли 5 августа, а 23-24 августа с «Ростдорстроем» подписали договор.

Отметим, что согласно договору, в среднем ремонт одного километра трассы обойдется почти в 20,5 миллионов гривен. Все работы профинансируются из Госбюджета – 17,5 миллионов гривен в этом году и 131,7 миллиона в следующем.

Напомним, что ранее белорусская компания «СМТ №8» получила подряд на 97,1 миллиона гривен на ремонт другого участка этой трассы (в среднем 15 миллионов за километр). В этот раз белорусы предложили провести ремонт на 340 тысяч гривен дороже, чем «Ростдорстрой».

Ранее николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы – «Альтком» и «Ростдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский предложил с такими фирмами попрощаться.

Тогда глава САД Николаевской области Андрей Максименко попросил предусмотреть и то, чтобы на тендеры подавались нормальные компании, чтобы область не осталась без ремонта дорог совсем.

- Позвоните этим двум компаниям, которые «ходят парами», и скажите: «Мы больше вас не видим здесь», потому что люди не хотят по правилам работать, - заявил Зеленский.

Этот разговор с Президентом Украины не помешал Максименко спустя месяц подписать договор с компанией «Ростдорстрой».

Ранее полиция открыла уголовное производство против компании «Ростдорстрой», которую подозревали в злоупотреблениях при ремонте трассы Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое».