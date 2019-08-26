США попытаются заблокировать продажу украинской Мотор-Сичи Китаю, - СМИ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон попытается убедить украинское правительство не продавать китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Мотор-Сич.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные из администрации президента США.

По информации издания, Болтон планирует на этой неделе посетить Киев и встретиться с руководством предприятия.

В Белом Боде считают, что эта сделка даст Пекину важные оборонные технологии, позволит Китаю расширить свой военный потенциал.

- Это все является частью стратегии национальной безопасности и национально-оборонительной стратегии. Это стратегическая конкуренция с Китаем, - приводит газета слова высокопоставленного чиновника администрации президента.

Напомним, 24 августа Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку о покупке более 50% акций завода «Мотор Сич».