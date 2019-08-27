Николаевская фирма, фигурирующая в деле о хищении денег на дноуглублениях, через суд снова пытается получить ₴712 миллионов из бюджета

Хозсуд Киева 28 августа пересмотрит решение о расторжении по инициативе НАБУ договора с ООО «Техморгидрострой Николаев» на 712 миллионов гривен по услугам на дноуглубление в портах Украины.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

В июле состоялось первое заседание, на котором суд отвел одну из судей, Ингу Усатенко, для избегания вопросов предвзятости. Суд также отложил рассмотрение дела. Ожидается, что 28 августа 2019 уже будет рассмотрение дела по существу.

Договор на более чем 700 миллионов гривен госпредприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) заключило с ООО «Техморгидрострой Николаев» в марте 2016 года. НАБУ в 2017 году подало иск в Хозяйственный суд Киева о расторжении этого договора в рамках расследования уголовного дела о хищении почти 250 миллионов гривен. Иск подали для того, чтобы исключить дальнейшие хищения по этому договору. В июле 2018 года НАБУ выиграло дело и суд признал недействительным договор на 712 миллионов гривен. Это решение обжаловалось, но апелляция и Верховный суд оставили его в силе.

Однако, в июне 2019 Конституционный суд Украины (КСУ) лишил НАБУ права обращаться в суд для расторжения договоров.

«Этим хотят воспользоваться схемщики на портах, пытаясь отменить через суд решение о расторжении коррупционной сделки», – подчеркунли в общественной организации.

Законодательством предусмотрено, что установленая ​​КСУ неконституционность нормы закона дает основание пересмотреть решение суда, если оно еще не было выполнено. В этом случае - если деньги еще не вернули АМПУ.

Неконституционность такой нормы никоим образом не влияет на доказательства, суть и фактические обстоятельства в делах. На момент рассмотрения судом этого иска, НАБУ имело право обращаться в суд, чтобы расторгнуть договор. То есть КСУ лишил НАБУ права подаваться в суд в будущем, поскольку решение КСУ действует с момента принятия. Таким образом, вопрос пересмотра решения о расторжении договора на 712 миллионов, будет фактически зависеть от его рассмотрения еще не реформированным хозяйственным судом.

Уголовное производство о хищении в АМПУ передали в суд еще в октябре 2018 года. Сейчас дело рассматривает Шевченковский суд Киева. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе, экс-руководитель ГП «АМПУ» вместе с заместителем и двумя менеджерами, а также директор и бенефициарный владелец предприятия ООО «Техморгидрострой Николаев». Это дело попадет в недавно созданный антикоррупционный суд после начала его работы.

Напомним, как ранее Антимонопольный комитет Украины за сговор на торгах оштрафовал на 76,43 миллиона гривен ООО Техморгидрострой Николаев, которое проводило дноуглубительные работы в Николаеве. Земснаряд этой фирмы «Северодвинский» сваливал грунт в лиман и николаевские яхтсмены начали бить в колокола из-за того, что яхт-клуб в Корабельном районе Николаева превращают в «свалку грунта». Кроме того, «Техморгидрострой Николаев» уличили в подделке документов.

Помимо этого, ООО «Техморгидрострой Николаев» подозревают в причастности к массовому мору рыбы в Запорожской области. В связи с этим полиция задержала директора ООО «Техморгидрострой Николаев».

Также добавим, что 15 января 2019 года администрация Николаевского морского порта заключила договор на дноуглубительные работы стоимостью 188,35 миллионов гривен с кипрской компанией «MDCL», которая связанна с фигурирующей в деле НАБУ о хищении денег АМПУ фирмой «Техморгидрострой Николаев».