«Планы есть, денег нет», - директор николаевского аэропорта Барна о том, на что нужны средства

Федор Барна Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна рассказал о том, на что нет денег и какие тендеры проводятся без средств.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее Барна сообщало, что для полноценной работы в аэропорт за следующие два года необходимо вложить еще 255 миллионов гривен. Кроме того, эти средства необходимы для соответствия стандартам авиакомпаний

На сегодняшний день, по словам Барны, деньги есть от Государственного фонда регионального развития на систему посадки, однако не хватает еще больше половины суммы.

— Планы есть, денег нет. У нас есть деньги от ГФРР на систему посадки, там 46 миллионов софинансирования совокупно с областным бюджетом при необходимых еще 62 миллионах, чтобы закончить всю систему. Общая стоимость системы посадки – 125 миллионов, - отметил Федор Барна.

Кроме того, директор отметил, что средств не хватает на все тендеры, которые уже проводятся. К примеру, аэропорт собирается отменить тендеры на пожарные автомобили.

— На очистные сооружения деньги есть, это деньги спецфонда охраны окружающей среды. На пожарную машину денег нет, мы сейчас будем отменять, объявлять новые торги с более свежими характеристиками, денег нет. Но город нам выделил 20 миллионов, которые мы еще не получили. Поэтому мы надеемся, что к концу года эти деньги будут и мы проведем тендеры, сможем закупить технику, которая необходима для полноценной работы аэропорта, - сказал Федор Барна.

Средства субвенции из городского бюджета также еще не поступили.

— Никто ничего не дал пока, к сожалению. Мы ждем, надеемся, что депутаты посмотрят и поймем, что аэропорт нужен, аэропорт работает и деньги надо выделять, - добавил Барна.

Напомним, ранее Федор Барна сообщал, что 20 миллионов, которые решили выделить на развитие предприятия, «остановились» в исполкоме, члены которого уменьшили сумму субвенции.

Ранее сообщалось, что в конце 2018 года, перед утверждением городского бюджета на 2019-й на заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета должны прийти два вице-губернатора с просьбой предусмотреть в бюджете города Николаева на 2019 год сумму в 165 миллионов на софинансирование областных программ. В частности, заместители главы ОГА предложили помочь в софинансировании дорожного фонда, программ "Электронная Николаевщина" и "Турбота", в покупке карет скорой помощи и медоборудования для онкологического диспансера, а также в выделении средств на аэропорт. В ходе заседания комиссии депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение 165 миллионов гривен в качестве субвенции и рекомендовали городскому голове Александру Сенкевичу решить вопрос о внесении изменений в бюджет вместе с Департаментом финансов. Однако на заседании комиссии в день утверждения городского бюджета депутаты решили урезать сумму и вместо 165 выделить области 81 миллион. В ходе 13-часовой сессии депутатский корпус за это проголосовал.