«Центрэнерго» закупит российского угля на ₴400 миллионов у компании из окружения Коломойского, - СМИ

Компания «Центрэнерго» подписала договор на поставку российского угля с ООО «Нефть Форс», имеющей отношение к олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом сообщает издание «Enkorr».

Как сообщается, сумма сделки составила 400 миллионов гривен. Также в сообщении указывается, что учредитель и директор «Нефть Форс» имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват».

В то же время, Независимый профсоюз горняков Украины обратился к и.о. главы СБУ Ивану Баканову, с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием «Центрэнерго» угля из оккупированных районов Донбасса.

«Возмущают и требуют срочного расследования факты, обнародованные СМИ, относительно новой коррупционной схемы ввоза в Украину угля для государственного «Центрэнерго» с ОРДЛО под видом российского. Настоятельно просим проверить информацию о заключении договора между ОАО «Центрэнерго» и фирмой «Нефть Форс» о поставках угля марки Т 0-50 (ТОМСШ), которое по документам отгружают якобы из Кемеровской области РФ, а на самом деле - с захваченного русскими оккупантами донбасского города Шахтерск», - говорится в обращении профсоюза.

Также стоит отметить, что компания-поставщик зарегистрирована год назад в Борисполе. Ее единственный учредитель и директор – Павел Алексеенко, который по данным «Enkorr» является соучредителем ООО «Марио Групп», которое в свою очередь участвовало в 2017-2018 годах в государственных тендерах, продавая талоны «Авиас» через АЗС «Приват».

Напомним, сообщалось, что человек олигарха Коломойского стал новым «смотрящим» за Центрэнерго.

1 июля исполняющим обязанности главы правления «Центрэнерго» стал Владимир Потапенко. После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы «Приват». В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, Днепразот, Покровский и Марганецкий ГОКи.

А окружение нардепа от «БПП» выиграло более ₴250 миллионов «Центрэнерго» на сопровождение импортного угля.