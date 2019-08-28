Депутат Талпа заявил, что у николаевской САД забрали 60 миллионов, которые предназначались на ремонт аварийного участка одесской трассы

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что «Укравтодор» забрал у Николаевской области 60 миллионов гривен, которые предназначались на ремонт трассы М-14.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

По его словам, деньги забрали еще 14 августа. При этом, на ремонт участка трассы прошли торги и был объявлен победитель.

«Шок! Просто шок! Только что на выездной комиссии узнал, что 14 августа в Миколаивськои области было снято 60 миллионов гривен Укравтодором. Это те 60 миллионов гривен, за которые должны были провести ремонт по М-14 возле заправки WOG на выезде в сторону Одессы! То есть был проект, экспертиза, тендер, победитель и вот, когда должны были начать работы», - изъяли, - сказал Талпа.

При этом депутат поинтересовался, почему Служба автодорог до сих пор не обнародовала эту информацию.

«А Служба автодорог в области 2 недели ни слова… Все тихо и спокойно! Договорняки?» – добавил Талпа.

Стоит отметить, что корреспондентам издания «Преступности.НЕТ» не удалось дозвониться до руководителя САД Николаевской области Андрея Максименко.

Согласно информации в системе электронных публичных и государственных закупок «ProZorro», АМКУ рассмотрела поступившие 7 августа жалобы фирм «Юг Строй Компані» и «Миколаївбудцентр» и 27 августа приняла решение, которым обязала САД в Николаевской области внести изменения в тендерную документацию по процедуре этой закупки с целью устранения нарушений, изложенных в мотивировочной части решения.

Как известно, по решению Кабинета Министров Украины у Николаевской области забрали 99 миллионов гривен, которые предназначались на ремонт и реконструкцию дорог.

После этого исполняющий обязанности руководителя Службы автодорог Николаевской области Андрей Максименко заявил, что собирается покинуть должность, если в область не вернут 99 миллионов гривен.

В свою очередь, народные депутаты Украины от Николаевщины обратились к Кабинету министров и премьер-министру с просьбой приостановить решение, согласно которому выделенные на ремонт дорог в области 99 миллионов гривен перераспределены на другие регионы Украины.

Также, 7 сентября, депутаты Николаевского областного совета собрались на внеочередную сессию и поддержали обращение в Кабинет Министров, с просьбой пересмотреть финансирование ремонтных работ на дорогах области.

В свою очередь, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств на ремонт дорог.