Были прогнозы, а не расчеты, – директор фирмы о том, почему в 2017 году озвучили в два раза меньшую сумму на дюкер в Варваровку

Директор фирмы «ВиК Технологии» Александр Жак, с которой департамент ЖКХ Николаевского горсовета может заключить договор на строительство дюкера через реку Южный Буг заявил, что в 2017 году названная сумма в 38 миллионов гривен была лишь прогнозом, но конкретных расчетов у фирмы не было.

Об этом идет речь в письме директора фирмы, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Ранее мы сообщали, что дюкер в Варваровку за ₴73,8 миллиона может построить николаевская фирма ООО «ВиК Технологии», которая в 2017 году предлагала сделать это за вдвое меньшую сумму. А именно, в марте 2017 года в Николаеве презентовали проект строительства системы обеспечения микрорайона Варваровка водой, на который по словам разработчиков необходимо было 38 миллионов гривен (15 миллионов на строительство новых магистральных сетей и 23 миллиона гривен на дюкер). Разработчиком являлись те же «ВиК Технологии».

В частности, Александр Жак отмечает, что в 2017 году планировалось только начать разработку проектно-сметной документации для строительства дюкера, были только предварительные планы, но никаких окончательных расчетов не было.

«Окончательные данные могут быть только на основании разработанной и утвержденной проектной документации. Поэтому стоимость строительства не была рассчитана, были прогнозы и поиск проектных решений, которые, в свою очередь, нуждались в осуществлении соответствующих расчетов, но никаких заверений не было. К тому же проектная документация в конце 2018 года получила позитивный экспертный отчет государственной экспертизы. Общая стоимость строительных работ согласно экспертного вывода составляет 78 миллионов 388 тысяч 144 гривны, в то время как предложение ООО «ВиК Технологии» на 4,5 миллиона меньше», - идет речь в документе.

Благодаря строительству дюкера в Варваровке питьевой водой обеспечат ориентировочно 13 тысяч человек. Также проектом предусмотрена подача воды в Малую и Большую Коренихи.

Помимо этого, отмечается, что существует и другой проект дюкерного перехода реки Южный Буг в районе Малой Коренихи, который был запроектирован в 2008 году, стоимость строительства ориентировочно составляла 25 миллионов долларов, и на те времена это была большая сумма для городского бюджета, поэтому он по сей день не воплощен в жизнь.

Касательно того, что в сентябре 2009 года Николаевский городской совет утвердил план развития системы водоснабжения на правом берегу Южного Буга на 2009-2012 годы и строительство системы водоотведения оценивалось в 56 миллионов гривен, а в 2012 году бывший тогда директором КП «Николаевводоканал» Василий Тельпис заявлял, что предварительная стоимость этого проекта составляет порядка 250 миллионов гривен, директор ООО «ВиК Технологии» заявил, что ему ничего об этом не известно.