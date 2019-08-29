Белый дом задерживает средства для военной помощи Украине после поездки Трампа на «G7»

Администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит программу военной помощи Украине. Речь идёт о 250 миллионах долларов США.

Об этом сообщает «Politico», ссылаясь на источник в Белом доме.

Ранее, Вашингтон собирался выделить Украине на нынешний финансовый год 250 миллионов долларов США для укрепления системы безопасности и обороны.

Отмечается, что глава Белого дома попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть программу «Инициатива содействия безопасности в Украине», чтобы убедиться, что выделенные деньги «используются наилучшим образом в интересах США».

Издание отмечает, что задержка с выделением средств возникла после поездки Трампа на саммит «Большой семерки» (G7). На этой встрече он всячески «преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину» и настаивал на возвращении России в «G7».

Напомним, что Президент США Дональд Трамп во время ужина лидеров «Большой семерки» во Франции настойчиво предлагал вернуть Россию в состав группы, но получил поддержку по этому вопросу только от премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Еще ранее Президент США заявил, что возможно пригласит Путина на саммит G7 в 2020 году. Правительство Канады считает, что Россию нельзя возвращать в состав «Большой семерки» до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.