Приморский районный суд Одессы отнял у «Ашана» 27 гектаров земли – на его постройку не было получено разрешение Кабинета министров

Иллюстрация Приморский районный суд Одессы отобрал землю у одной из крупнейших торговый компаний в мире – французской группы «Auchan Retail International». Компания лишилась 27 гектаров земли, на котором планировалось построить ритейл-парк «Les Vignes».

Об этом сообщает «НВ Бизнес».

Ранее, земельный участок в ПГТ Таирово до 2011 года принадлежал Институту виноградарства и виноделия имени Таирова. В конце 2011 года президиум Национальной академии аграрных наук своим решением отказался от участка и передал его Овидопольской районной администрации Одесской области.

После, участки были выделены 14-ти физическим лицам. Некоторые участки перепродавались, но в итоге все они были объединены под двумя юрлицами – ООО «С.П.Т» и ООО «АБС Технолоджи».

В 2013 году собственником этих двух компаний стала французская группа «Ашан». Она планировала построить на данном участке крупнейший в Одесской области ритейл-парк «Les Vignes».

«На первом этапе планировалось построить гипермаркет Ашан площадью 15 тыс. кв м, галерею магазинов в 4 тыс. кв м и паркинг на 3,6 тыс. машиномест. На втором этапе планировалось открыть ритейл-парк общей площадью 42 тыс. кв м, а на третьем —торгово-развлекательный центр площадью 35 тыс. кв м.» - говорится в сообщении.

За шесть лет компания подготовила землю под строительство, разработала и согласовала проектную документацию.

В конце марта в Приморский районный суд обратился старший следователь по рассмотрению уголовных дел органов прокуратуры Одесской области, который попросил наложить арест на участки.

В своем заявлении он уточнил, что для смены целевого назначения участка площадью более 10 га Овидиопольская районная госадминистрация должна была получить разрешение Кабинета министров. Но этого сделано не было.

«Таким образом, усматривается образование группой неустановленных в настоящее время лиц преступной схемы с целью завладения государственным имуществом, а именно земельными участками сельскохозяйственного назначения», - говорится в постановлении суда.

В итоге, земли были переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами. Сообщается, что земля была продана.

Перспективный участок выкупила малоизвестная киевская компания «Пелучо», которая, по данным Единого реестра юридических лиц Министерства юстиции, была основана в мае 2018 года с уставным фондом 5 тысяч грн. Ее бенефициарным собственником является Ирина Маринина, которая также является основателем киевской мастерской красоты «Все для тебя».

Представители Ашана от комментариев отказались.

Отметим, компания Avellana, бенефициаром которой является гражданин США Брайан Савадж и которая планирует возобновить добычу и разведку полиметаллических руд и золота в Западной Украине, инвестировав около $140 миллионов, страдает от рейдерских атак и шантажа. А ранее в Киевской области рейдеры в камуфляже блокировали предприятие.