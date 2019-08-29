Тендер перенесли из-за решения АМКУ: Депутат Николаевского облсовета заявил, что у САД могут забрать ₴120 миллионов с ремонта трассы Н-14

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что 120 миллионов из 500 выделенных на капитальный ремонт многострадальной трассы Н-14 (Николаев -Кропивницкий) не будут освоены, потому что тендер перенесли на октябрь.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, он сообщил, что вместе с коллегами депутатами был вчера на трассе Н-14 и отметил, что она находится в ужасном состоянии.
«Добирались до Еланца через Новую Одессу, а обратно - по Н-14. Подтверждаю: там Ж*ОПА! Полная Ж*ОПА!!! Дорог практически нет. Их отсутствием Еланец изолирован от Николаевской области!» - заявил Вадим Олабин.
Также он добавил, что уже сделаны первые 100 метров бетонной дороги, а в планах на этот год около 14 километров из 70. При этом он считает, что «фактическое безвластие в области и стране, алчность руководителей Министерства Инфраструктуры Украины (уверен, что существует схема воровства денег через другие области), может привести к тому, что 120 млн из 500 не будут освоены в Николаевской области, а будут переданы более «сговорчивым» регионам!».
«Суть проблемы: пользуясь прорехами в законодательстве и правом оспорить результаты тендеров проводимых через систему PROZORO, заинтересованные лица с января 2019 года перенесли тендер на КАПРЕМОНТ участка Н-14 на октябрь. Понятно что зимой никто ничего делать не будет! Как исправить ситуацию? Ключевое слово - КАПРЕМОНТ в постановке КМ нужно заменить СРЕДНИМ РЕМОНТОМ и освоить деньги уже сегодня. Одно маленькое голосование в Кабинете министров могло бы все изменить - но НЕТ Кабмина!!! А без него в этом вопросе- никуда!» - добавил он.
В связи с этим, Вадим Олабин призвал новоизбранных нардепов как можно быстрее решить эту проблему.
Согласно информации в системе электронных публичных и государственных закупок «ProZorro» первый тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 198 + 300 - км 235 + 614, Николаевская область (45233000-9 Строительство, устроение фундамента и покрытия шоссе, дорог) Служба Автодорог Николаевщины объявила 20 февраля. Ориентировочная стоимость 1 миллиард 108 миллионов 924 тысячи 907 гривен. На тендер подались 5 фирм: ООО «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН», ООО «Росдорстрой», ООО «Автомагістраль-Південь», ООО «Шляхове будівництво «АЛЬТКОМ» и ЧП «ПОЛТАВАБУДЦЕНТР». До аукциона допустили лишь две фирмы - «Росдорстрой» и «АЛЬТКОМ». Однако в итоге тендер отменили, во исполнение решения Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.
13 июня САД объявляет второй тендер, на который подаются те же пять фирм и к аукциону опять же допускают лишь две «Росдорстрой» и «АЛЬТКОМ». На данный момент идет процедура обжалования. А именно «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН» подали жалобу на неправомерное решение заказчика об отклонении тендерного предложения жалобщика и допуск к аукциону предложения другого участника. В свою очередь, Антимонопольный комитет принял жалобу фирмы к рассмотрению и ее рассмотрят в суде, который должен состоятся сегодня 29 августа в 12:00 в Киеве.
Напомним, как Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаевскую область 17 июля предложил направить кредитные средства на ремонт трасс Н-11 «Николав-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и Н-24 «Николаев – Благовещенское». В САД Николаевщины сообщили, что на ремонт этих дорог нужно более 3 миллиардов. Кроме того, николаевцы и чиновники подняли вопрос касательно того, что тендеры по ремонту дорог выигрывают каждый раз одни и те же фирмы - «Альтком» и «Росдорстрой», потому что другие компании или отказываются участвовать в тендерах, а если и соглашаются, то конкуренты уничтожают их заводы и технику. В связи с этим, Владимир Зеленский предложил с ними попрощаться.
Еще отметим, как в августе чиновники ОГА и министр Омелян в интернете начали рассуждать, хорошо ли в Николаевской области тратят деньги на ремонт дорог.
Как сообщалось ранее, 6 июня после жалобы фирмы «Полтавабудцентр» АМКУ отменил торги по определению подрядчика для строительства бетонной трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» стоимостью более миллиарда гривен.
В средине июня Антиминопольный комитет Украины оштрафовал взаимосвязанные фирмы «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» на общую сумму в 15,6 миллионов гривен за то, что они «соревновалась» за победу на 17 тендерах по ремонту дорог в Николаеве. Также АМПУ запретил этим фирмам в публичных закупках в течение трех лет. Фактического директора двух фирм Араика Амирханяна задержали сотрудники СБУ непосредственно в помещении АМКУ 19 июня.
Позже суд разрешил «Полтавабудцентру» и «Дорлидеру» участвовать в тендерах – первая фирма подалась на миллиардные торги по трассе Н-14.
Также напомним, как в апреле тогдашний глава ОГА Алексей Савченко сообщал, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области получила все необходимые разрешения на выполнение строительных работ на участках трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий». До этого также была попытка заблокировать этот тендер, но Антимонопольный комитет Украины отказал фирме, которая подала жалобу.
Добавим, как в прошлом году Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.
Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября 2018 года после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.
В то же время, 12 сентября 2018 года в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.
Также сообщалось, что на Николаевщине продолжают ремонт самых проблемных участков трассы Н-14 – для дальнейших работ нужно еще ₴1,6 миллиарда.