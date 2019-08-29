Тендер перенесли из-за решения АМКУ: Депутат Николаевского облсовета заявил, что у САД могут забрать ₴120 миллионов с ремонта трассы Н-14

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что 120 миллионов из 500 выделенных на капитальный ремонт многострадальной трассы Н-14 (Николаев -Кропивницкий) не будут освоены, потому что тендер перенесли на октябрь.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, он сообщил, что вместе с коллегами депутатами был вчера на трассе Н-14 и отметил, что она находится в ужасном состоянии.

«Добирались до Еланца через Новую Одессу, а обратно - по Н-14. Подтверждаю: там Ж*ОПА! Полная Ж*ОПА!!! Дорог практически нет. Их отсутствием Еланец изолирован от Николаевской области!» - заявил Вадим Олабин.

Также он добавил, что уже сделаны первые 100 метров бетонной дороги, а в планах на этот год около 14 километров из 70. При этом он считает, что «фактическое безвластие в области и стране, алчность руководителей Министерства Инфраструктуры Украины (уверен, что существует схема воровства денег через другие области), может привести к тому, что 120 млн из 500 не будут освоены в Николаевской области, а будут переданы более «сговорчивым» регионам!».

«Суть проблемы: пользуясь прорехами в законодательстве и правом оспорить результаты тендеров проводимых через систему PROZORO, заинтересованные лица с января 2019 года перенесли тендер на КАПРЕМОНТ участка Н-14 на октябрь. Понятно что зимой никто ничего делать не будет! Как исправить ситуацию? Ключевое слово - КАПРЕМОНТ в постановке КМ нужно заменить СРЕДНИМ РЕМОНТОМ и освоить деньги уже сегодня. Одно маленькое голосование в Кабинете министров могло бы все изменить - но НЕТ Кабмина!!! А без него в этом вопросе- никуда!» - добавил он.

В связи с этим, Вадим Олабин призвал новоизбранных нардепов как можно быстрее решить эту проблему.