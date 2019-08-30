За июль госдолг Украины вырос до $82,4 миллиарда

В июле 2019 совокупный госдолг Украины вырос на 2,5% (2,04 миллиарда долларов). Он достиг 82,4 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Так, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 2 066,92 миллиарда гривен (82,4 миллиарда долларов) против 2 102,41 миллиарда гривен (80,35 миллиарда долларов) месяцем ранее. В гривневом отношении он немного сократился из-за перепадов курса гривны.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1 811,7 миллиарда гривен (72,22 млрд долларов) против 1 832,3 миллиарда гривен (70,02 миллиарда долларов) месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц уменьшился с 40,12 миллиарда долларов до 39,93 миллиарда долларов.

Прямой внутренний долг увеличился с 782,42 миллиарда гривен до 810,06 миллиарда гривен (а в долларовом эквиваленте вырос с 29,90 миллиарда долларов до 32,29 миллиарда долларов).

Гарантированный государством долг на 31 июля 2019 составил 255,22 миллиарда гривен, или 10,17 миллиарда долларов. При этом по итогам 2018 года госдолг в целом вырос на 2,6%, или на 2,02 миллиарда долларов до 78,32 миллиарда долларов. Годом ранее госдолг увеличился на 7,5%, или на 5,33 миллиарда долларов до 76,31 миллиарда долларов.

Напомним, что в январе 2019 года госдолг Украины составил $78,3 миллиарда. Всего в этом году выплаты Украины по госдолгу оцениваются в 459,6 миллиарда гривен, из них в счет погашения – 330,9 миллиарда.