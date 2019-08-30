Врио главы Николаевской ОГА заявил, что в Киеве не «замораживали» выплату около ₴90 миллионов субвенции области, но на счет они еще не поступали

Временно исполняющий обязанности главы ОГА Александр Трайтли заявил, что правительство не замораживало выплату городам 7,6 миллиарда гривен из ГФР и 2,5 миллиарда гривен субвенции на соц-экономическое развитие. Однако отметил, что деньги Николаевская ОГА еще не получала.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, 5 июля Кабмин утвердил финансирование из государственного бюджета на инвестиционные программы и проекты регионального развития, и 10 июля утвердил вопросы распределение в 2019 году субвенций из госбюджета местным бюджетам. При этом 23 июля руководитель Офиса Президента Андрей Богдан обратился к бывшему на тот момент премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой временно приостановить действие этих программ до принятия окончательного решения новым правительством.

Всего на Николаевскую область выделено 149 миллионов 259 тысяч 332 гривны (129 177, 929 тысяч - общий фонд, 20 081, 403 тысяч - специальный фонд), в том числе на: 19 тысяч гривен на новое строительство бассейна для плаванья сборного типа по улице Героев Небесной сотни 29а, в городе Баштанка, 1 миллион 729 тысяч 93 гривны на реконструкцию Воскресенской школы по улице Горького, 66, в пгт Воскресенское Витовского района и 73 миллиона 55 тысяч 83 гривны на капитальный ремонт Николаевского областного онкологического диспансера Николаевского областного совета по ул. Николаевской, 18.

- Правительство ничего не замораживало, это было какое-то обращение с Офиса Президента, но в то же время бывший тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что никаких действий он делать не будет. Все решения правительства, которые были приняты они действуют и ничего не изменилось, насколько мне известно. На область, боюсь ошибиться, выделялось около 90 миллионов гривен на три объекта. «Живых» денег насколько мне известно еще не поступало, но все зависит от росписи Министерства финансов, когда у них есть доходы – тогда они и ставят расходы, - это получается последний квартал года. В онкодиспансере сейчас снова проводится тендер, потому что два предыдущие раза компании, которые подались не отвечали требованиям тендерной документации, - отметил Александр Трайтли.

Напомним, что прокуратура Николаевской области подозревает чиновников Баштанского городского совета и подрядчиков, строивших бассейн в Баштанке, в сговоре с целью присвоения бюджетных средств. Ранее сообщалось, что Баштанский городской совет направил еще 19 миллионов 637 тысяч 158 гривен для строительства бассейна для плавания.

Также сообщалось, что на капитальный ремонт радиологического корпуса Николаевского областного онкологического диспансера в 2019 году запланированы 110 миллионов гривен из бюджетов разных уровней.