Николаевские предприятия выделили почти миллион гривен на ремонт дорог общего пользования Корабельного района

Николаевские предприятия запустили совместный проект по финансированию инфраструктуры Корабельного района. Из 900 тысяч гривен, выделенных на ремонт дорог общего пользования, 50% профинансировал «МСП НИКА-ТЕРА», остальные средства внесли компании «Евровнешторг», «Аскет Шиппинг» и «Лентакс-Юг».

Об этом сообщает пресс-служба «Ника-Теры».

Так, в августе текущего года произведены ремонтные работы дорожного покрытия по улицам Айвазовского и Кобзарской, балансодержателем которого выступает коммунальное хозяйство города. Всего на дорогах произведена замена более 400 квадратных метров асфальтового покрытия.

Указанные участки дорог являются частью важной транспортной артерии, от качества которой зависит, как нормальное функционирование бизнеса, мощности которого расположены в промышленной зоне Корабельного района, так и безопасность передвижения горожан.

Напомним, что ранее портовики «Ника-Теры» сделали улицы Корабельного района чище и зеленее.