ДЖКХ Николаева ищет подрядчика, который за ₴2,7 миллиона капитально отремонтирует аварийную многоэтажку

В пятницу, 30 августа, департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил тендер на капитальный ремонт жилого дома по улице Космонавтов, 98.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные в системе публичных закупок «ProZorro»

Ранее, жители Николаева, которые проживают в аварийном доме по улице Космонавтов, 98 обратились к исполнительной власти с просьбой найти 3 миллиона 16 тысяч гривен, чтобы выполнить ремонт.

— Наш дом в аварийном состоянии уже давно, он трещит по лестничной площадке, там разрушаются несущие стены, которые выходят на улицы и во двор. Там даже с улицы через трещины видно свет, можно даже руку просунуть (в трещины, - ПН). Дом начал трещать сверху вниз, с пятого этажа по второй этаж огромная трещина. То есть лестница в любой момент может вывалиться, и фасад дома. Может убить в любой момент... У нас насыщенный дом людьми, в каждой семье по 2-3 ребенка, - заявила тогда жительница дома.

Ориентировочная стоимость - 2 миллиона 766 тысяч 742 гривны. Аукцион начнется 17 сентября. Работы по капремонту должны быть выполнены до 15 марта 2020 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет произвести ремонт кровли, усилить конструкции и заинъектировать трещины, переделать бетонные полы, а также поменять трубы водопровода, канализации, установить сигнализацию затопления контрольных колодцев, сделать внешнюю канализацию и водоснабжение.

Напомним, как жительница Николаева Елена Белая пожаловалась, что дом по адресу: Потемкинская, 28 разрушается, а департамент ЖКХ горсовета не обращает на это внимания и не проводит капитальный ремонт.