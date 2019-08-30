Вашингтон пересмотрит отмену оказания военной помощи Украине, - советник президента США

Джон Болтон США всё же окажет Украине военную помощь на сумму в 250 миллионов долларов. Вопрос решится в ближайшее время.

Об этом сообщает издание «Белта».

Информацию о том, что США окажет Украине военную помощь, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он отметил, что Вашингтон в ближайшее время решит вопрос о предоставлении Украине помощи.

Отметим, что ранее Администрация президента США приостановила оказание Украине военной помощи. Это произошло после поездки президента США Дональда Трампа на саммит «G7», где глава Белого дома попросил свою команду по нацбезопасности пересмотреть программу «Инициатива содействия безопасности в Украине», чтобы убедиться, что выделенные деньги «используются наилучшим образом в интересах США».

Отвечая на вопрос, почему было решено пересмотреть военную помощь Украине со стороны США, Болтон коротко сказал: «В ближайшее время будет ответ».

«В прошлом и в настоящее время существует широкое сотрудничество (со стороны США - ПН) в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Оно было взаимовыгодным для всех стран. В ближайшее время мы определимся и примем решение по этому поводу», - сообщил он.

Напомним, ранее Джон Болтон сообщил о приезде с визитом в Киев. Ранее сообщалось, что на этой неделе советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Киев, чтобы встретиться с руководством «Мотор-Сич» и убедить его отказаться от идеи продать компанию Китаю.

Отмечалось, что соглашение с «Мотор-Сич» широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.

Напомним. 24 августа Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку о покупке более 50% акций завода «Мотор Сич».