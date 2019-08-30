В Николаеве не состоялись торги на капремонт СК «Надежда» за ₴37 миллионов - предложения всех участников отклонили

Управление капитального строительства Николаевского горсовета 16 августа отменил торги по тендеру на проведение капитального ремонта здания спортивной школы «Надежда» за 37 миллионов 302 тысячи 418 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Как известно, УКС 25 июля объявил повторный тендер на ремонт системы отопления и кровли с утеплением фасада здания СК «Надежда», после корректировки проекта. В частности, стоимость работ увеличилась с 14 миллионов 602 тысяч гривен до 37 миллионов 302 тысяч 418 гривен.

Аукцион должен был состоится 12 августа. Победитель должен был до 20 декабря 2020 года выполнить работы по ремонту крыши, замене окон, ремонту санузлов, внешние отделочные работы и другие работы.

На тендер подалось четыре фирмы: ООО «Николаевстроймонтаж» с предложением в 34 миллиона 787 тысяч 60 гривен, в ходе аукциона снизив его до 33 миллионов 400 тысяч гривен, ООО «Металлстройсервис» запросил за свои услуги 35 миллионов 441 тысячу 661 гривен, снизив стоимость до 33 миллиона 486 тысячи 252 гривны, ООО «Антарес-БУД» - 34 миллиона 691 тысячу 248 гривен и ООО «Инженеринг - Груп» с предложением в 34 миллиона 691 тысячу 248 гривен.

Однако тендерный комитет отклонил все предложения участников, потому что они не отвечали условиям тендерной документации и отменил торги.

Напомним, что осенью 2018 года в Николаеве начались работы по капитальному ремонту спортивного комплекса «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. 24 сентября из-за того что подрядчик не перекрыл крышу и пошел дождь вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета, который принадлежит частной фирме, пришла в негодность. Планировалось, что ремонт «Надежды» продлится до марта, но его приостановили в феврале. Денег на дальнейшую реконструкцию спорткомплекса пока нет, ее планируют продолжить летом. Согласно информации на сайте публичных закупок Prozorro, общая стоимость работ составляет 14 миллионов 602 тысячи гривен. Работы выполняла ООО «ГОЛДЕН-БУД», однако позже УКС разорвал договор с подрядчиком в связи с существенными изменениями в ПСД, которые делали невозможным исполнение договора подряда на ранее заключенных условиях. За выполненные работы подрядчик получил 6 миллионов 920 тысяч 361 гривну.

Отметим, что фирма-подрядчик «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях. При этом, согласно материалам следствия, подрядчики не выполнили оплаченные работы.