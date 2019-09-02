Жителю Николаева, который пострадал в ДТП в Киеве, нужна помощь в сборе средств на лечение

Николаевцу, который пострадал в ДТП в Киеве, нужна помощь в сборе средств на лечение.

Об этом сообщает жена его брата Оксана Бердовица на своей странице в Facebook.

Николай Виторт пострадал 19 августа в ДТП на Саксаганского, в котором Range Rover влетел в толпу пешеходов.

Сейчас он находится в Киевской клинической больнице 17. Первую операцию ему сделали сразу (ребро пробило легкое, разрыв печени), перелом ключицы. Впереди еще операция плечевой и локтевой костей, где будут установлены пластины (кости раздроблены). Нужна помощь в сборе средств на вторую операцию и последующую реабилитацию, - написала она.

Реквизиты для помощи:

5375 4141 1186 3311 - Виторт Николай Георгиевич