В николаевской налоговой службе предупредили, что с 1 октября будут действовать новые реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов

Фото - иллюстрация С 1 октября текущего года будут изменены реквизиты для уплаты налогов и сборов.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Николаевской области.

На выполнение пункта 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 28.12.2018 №162 «О вводе международного номера банковского счета (IBAN) в Украине» Государственной казначейской службой Украины осуществлена замена действующих счетов для зачисления поступлений в государственный и местные бюджеты в соответствии с требованиями стандарта IBAN (29 литерно-цифровых символов) с сохранением длины номера счета аналитического учета - не больше 14 цифровых символов.

«Обращаем внимание, что переход на международные номера счетов при обслуживании бюджетов за доходами будет осуществлен Казначейством с 01 октября 2018 года», – сообщили в ГНС.

Таким образом, начиная с 01 октября 2019 года изменяются реквизиты бюджетных счетов для уплаты налогов и сборов, открытых в соответствии с требованиями стандарта IBAN.

Ознакомиться с новыми реквизитами бюджетных счетов можно на суб-сайте ГУ ГНС в Николаевской области, по ссылке.

Напомним, что с 29 августа 2019 года, Государственная налоговая служба Украины в Николаевской области официально приступила к выполнению всех функций и полномочий.